Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Новый препарат для защиты картофеля от болезней создали в России

Анастасия Колоскова
Общество
Новый препарат для защиты картофеля от болезней создали в России
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Отечественные ученые разработали новый препарат нетоксичного характера, который позволяет эффективно защитить от болезней и повысить урожай картофеля. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщили в Министерстве науки и высшего образования России.

По данным ведомства, разработка принадлежит Красноярскому научному центру СО РАН и Сибирскому федеральному университету. Уточняется, что речь идет о новом фунгицидном препарате, который помещен в биоразлагаемую матрицу.

Эта конструкция позволяет порционно выпускать в почву действующее вещество, благодаря чему можно избежать многократной обработки растений. Препарат также сокращает содержание нитратов в клубнях овоща.

Исследования препарата уже прошли на картофеле в лаборатории, а также в поле, где его внесли в почву при посадке овоща. В результате было подавлено развитие колоний возбудителей наиболее вредных болезней картофеля. Кроме того, наблюдалось более раннее прорастание и более активный рост растений. Уточняется, что урожайность благодаря использованию препарата увеличилась более чем на 70 процентов, передает РИА Новости.

Первые заморозки и снег придут в Москву позже обычного — только в третьей декаде октября, уверяют синоптики. Самое время заняться высадкой первоцветов, которые украсят сад весной следующего года. Как это сделать правильно, рассказала «Вечерней Москве» гендиректор Бюро ландшафтного дизайна Мария Цепкова.

Овощи российские разработки передовые разработки Ученые
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте