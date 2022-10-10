Новый препарат для защиты картофеля от болезней создали в России

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Отечественные ученые разработали новый препарат нетоксичного характера, который позволяет эффективно защитить от болезней и повысить урожай картофеля. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщили в Министерстве науки и высшего образования России.

По данным ведомства, разработка принадлежит Красноярскому научному центру СО РАН и Сибирскому федеральному университету. Уточняется, что речь идет о новом фунгицидном препарате, который помещен в биоразлагаемую матрицу.

Эта конструкция позволяет порционно выпускать в почву действующее вещество, благодаря чему можно избежать многократной обработки растений. Препарат также сокращает содержание нитратов в клубнях овоща.

Исследования препарата уже прошли на картофеле в лаборатории, а также в поле, где его внесли в почву при посадке овоща. В результате было подавлено развитие колоний возбудителей наиболее вредных болезней картофеля. Кроме того, наблюдалось более раннее прорастание и более активный рост растений. Уточняется, что урожайность благодаря использованию препарата увеличилась более чем на 70 процентов, передает РИА Новости.

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