Боррель осудил удары по Украине и заявил о новом транше военной помощи Киеву

Фото: flickr/european_parliament

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил о дополнительном пакете военной помощи Украине на фоне обострения ситуации в регионе. Об этом стало известно в понедельник, 10 октября.

Ранее стало известно о взрывах в Киеве и ряде других городов. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей стране, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.

— Таким действиям нет места в XXI веке. Я осуждаю их самым решительным образом. Мы поддерживаем Украину. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже на подходе, — цитирует Борреля РИА Новости.

Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам президента, в случае повторения террористических действий на территории России ответы Москвы будут жесткими.

До этого колумнист Род Дреер в статье для The American Conservative заявил, что Зеленский стремится обязать США и Европу оказывать максимальную помощь Украине, что точно не в интересах американцев, и нельзя позволять Зеленскому «водить их за нос на грань ядерной войны».