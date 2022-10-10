Шольц осудил удары по Украине в разговоре с Зеленским

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Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским осудил удары по Украине. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

— Федеральное правительство решительно осудило сегодняшние ракетные удары по Украине, — заявил он.

По словам Хебештрайта, канцлер заверил украинского лидера в скорой поддержке как со стороны самой Германии, так и от всех стран «Большой семерки». Сейчас Берлин прилагает все усилия для мобилизации дополнительной помощи Киеву и восстановления поврежденной гражданской инфраструктуры, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам президента, в случае повторения террористических действий на территории Российской Федерации ответы Москвы будут жесткими.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что удары по Украине проходят в рамках специальной военной операции, и отметил, что основные моменты СВО не могут осуществляться без докладов верховному главнокомандующему.