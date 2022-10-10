Социально неодобряемые эмоции: психолог Крупин назвал причины возникновения постоянного чувства вины

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На разных этапах жизни человек может испытывать чувство вины. Оно настолько многогранно, что невозможно определить факторы его возникновения. Однако постоянная вина влияет на психическое состояние человека — в таких случаях стоит обратиться к специалисту или же начать решать этот вопрос самому. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал психолог Владимир Крупин.

— Причины возникновения чувства вины могут таиться в самых разных областях человеческой психики. Начиная от привычных паттернов, сложившихся в детстве, когда родитель заставлял испытывать своего ребенка чувство вины и стыда. В такие моменты родители используют фразу «Как тебе не стыдно?», ребенок привык, что он виноват. Для него становится привычным механизмом, что он может вернуть любовь близких, признав свою вину, — пояснил он.

При этом эксперт добавил, что чувство вины может замещать другие чувства, менее одобряемые обществом, которые значительно тяжелее переживать, — в частности, злость и агрессию.

— Чувство вины часто подменяет их, потому что очень тяжело некоторым людям испытывать злость и агрессию. У таких людей есть ощущение «Нельзя быть злым», «Нельзя быть агрессивным». По своей сути человек не контролирует, что испытывает. Соответственно, он начинает чувствовать злость, однако он не в состоянии с ней справиться, в связи с этим проявляется компенсаторный механизм в виде вины. Он перекрывает чувство злости, с ней все же тяжело, с виной — легко, она социально приемлема, — сказал врач.

Кроме того, собеседник «ВМ» отметил важность посещения специалиста в случае возникновения постоянного чувства вины.

— Важно понимать, что испытывать чувство вины или его не испытывать — выбор человека, практически во всех случаях. Условный стыд так не работает. Человек чувствует вину, когда он сам почему-то для себя принимает решение ее испытывать. Чувство вины всегда за какой-то поступок — «Я что-то не так сделал». Можно ее и самостоятельно решить, но работа со специалистом ускорит процесс. Человеку порой очень сложно разобраться, почему он проживает подобные чувства, — подытожил Крупин.

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