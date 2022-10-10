Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Стало известно, какой подарок Чарльза принцесса Диана ценила больше всего

Евгений Белоусов
Общество
Стало известно, какой подарок Чарльза принцесса Диана ценила больше всего
Фото: Russ Quinlan / CC BY-SA 2.0

Принц Чарльз, ставший теперь королем Карлом III, редко баловал свою бывшую супругу принцессу Диану подарками. Однако редкие презенты от супруга леди Ди берегла и боялась потерять, особенно один.

Золотой браслет с шармами принцесса Диана так сильно боялась потерять, что редко появлялась в нем на публике. Однако именно он был самым дорогим для нее подарком мужа. Сентиментальности этому добавляло и то, что принц заказывал разные ювелирные подвески к браслету на каждый праздник, передает Sky News.

Бывшего супруга леди Ди, ставшего теперь новым королем Великобритании отличает достаточная эксцентричность. «Вечерняя Москва» составила топ причуд короля Карла III. Так в частые поездки король берет мебель из своей спальни. Его помощники тщательно упаковывают ортопедическую кровать, свежее белье, радиоприемник, комод, и даже персональное сиденье для унитаза и рулоны туалетной бумаги Kleenex Premium Comfort.

19 сентября Великобритания простилась с королевой Елизаветой II. После двухнедельных траурных мероприятий гроб с телом монархини захоронили в королевской усыпальнице в Виндзоре. На церемонии прощания было много трогательных моментов. О самых трогательных моментах с похорон королевы — в материале «Вечерней Москвы».

Подарки Знаменитости Принц Чарльз (Карл III) Великобритания Отношения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте