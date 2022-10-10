Стало известно, какой подарок Чарльза принцесса Диана ценила больше всего

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Принц Чарльз, ставший теперь королем Карлом III, редко баловал свою бывшую супругу принцессу Диану подарками. Однако редкие презенты от супруга леди Ди берегла и боялась потерять, особенно один.

Золотой браслет с шармами принцесса Диана так сильно боялась потерять, что редко появлялась в нем на публике. Однако именно он был самым дорогим для нее подарком мужа. Сентиментальности этому добавляло и то, что принц заказывал разные ювелирные подвески к браслету на каждый праздник, передает Sky News.

Бывшего супруга леди Ди, ставшего теперь новым королем Великобритании отличает достаточная эксцентричность. «Вечерняя Москва» составила топ причуд короля Карла III. Так в частые поездки король берет мебель из своей спальни. Его помощники тщательно упаковывают ортопедическую кровать, свежее белье, радиоприемник, комод, и даже персональное сиденье для унитаза и рулоны туалетной бумаги Kleenex Premium Comfort.

19 сентября Великобритания простилась с королевой Елизаветой II. После двухнедельных траурных мероприятий гроб с телом монархини захоронили в королевской усыпальнице в Виндзоре. На церемонии прощания было много трогательных моментов. О самых трогательных моментах с похорон королевы — в материале «Вечерней Москвы».