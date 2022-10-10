Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Хуснуллин: Крымский мост предварительно нуждается в замене двух пролетов

Георгий Соланович
Дарья Сорокина
Общество
Хуснуллин: Крымский мост предварительно нуждается в замене двух пролетов
Фото: Пресс-служба Совфеда

На Крымском мосту необходимо заменить два пролета. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в понедельник, 10 октября.

— Ведем обследование железнодорожного полотна. Предварительно видим необходимость замены двух пролетов. Но уже в первый же день силами Крымской железной дороги было восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов. На доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют, — сказал Хуснуллин во время оперативного совещания с вице-премьерами.

Также зампред добавил, что график демонтажных работ поврежденных конструкций моста будет готов в течение трех дней. Предварительный срок устранения разрушения опор моста — конец текущей недели.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия случилось частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта.

Сотрудники СК установили личность водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика. Специалисты в данный момент изучают маршрут передвижения авто и всю соответствующую документацию по этому делу.

«ВМ» собрала информацию о принимаемых мерах со стороны властей по устранению последствий инцидента.

демонтаж Крым Терроризм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте