Хуснуллин: Крымский мост предварительно нуждается в замене двух пролетов

Фото: Пресс-служба Совфеда

На Крымском мосту необходимо заменить два пролета. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в понедельник, 10 октября.

— Ведем обследование железнодорожного полотна. Предварительно видим необходимость замены двух пролетов. Но уже в первый же день силами Крымской железной дороги было восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов. На доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют, — сказал Хуснуллин во время оперативного совещания с вице-премьерами.

Также зампред добавил, что график демонтажных работ поврежденных конструкций моста будет готов в течение трех дней. Предварительный срок устранения разрушения опор моста — конец текущей недели.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия случилось частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта.

Сотрудники СК установили личность водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика. Специалисты в данный момент изучают маршрут передвижения авто и всю соответствующую документацию по этому делу.

«ВМ» собрала информацию о принимаемых мерах со стороны властей по устранению последствий инцидента.