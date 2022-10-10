Фильм «Сердце Пармы» возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные

Фото: Сердце Пармы, 2022 год

Фильм «Сердце Пармы», по неофициальным и предварительным данным, возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные со сборами 131,8 миллиона рублей. Об этом следует из информации портала kinobusiness.com.

«Сердце Пармы» режиссера Антона Мегердичева был снят по одноименному роману Алексея Иванова. В основу сюжета картины легли исторические события второй половины XV века, когда Василий II Темный отправил в Пермь свои войска.

Вторую строчку рейтинга занял фильм «Красная Шапочка» Лины Арифулиной, Александра Баршака и Артема Аксененко. Его касса — 18 миллионов рублей. Третье место со сборами в 13,9 миллиона рублей заняла лента «Три тысячи лет желаний» Джорджа Миллера, отмечается на портале.

Несмотря на то что в первой половине года из России ушли или приостановили деятельность все крупные зарубежные киностудии и их продукцию больше нельзя посмотреть легально, российские кинотеатры продолжают успешно справляться со своей работой. Они зарабатывают благодаря советской и постсоветской классике и фильмам с продленным прокатом. О том, как экраны справляются с этой ситуацией, «Вечерней Москве» рассказал киноэксперт Александр Нечаев.