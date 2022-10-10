Москвичей предупредили о мошенниках-лжегазовиках

Фото: Пресс-служба АО Мосгаз

Под видом сотрудников столичных газовых служб по квартирам Москвы ходят лжегазовики. Однако есть способы отличить мошенников от настоящих газовиков. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Специалисты АО «МОСГАЗ» приходят в спецодежде темно-синего цвета со светоотражающими полосками и символикой «МОСГАЗа», при себе у них обязательно должно быть удостоверение, — говорится в сообщении.

Прежде чем пустить слесаря в квартиру, следует изучить документ: удостоверение должно быть с фотографией и печатью АО «МОСГАЗ» с фирменной голограммой. Кроме того, важно проверить срок действия документа.

Уточняется, что в рамках плановой проверки внутридомового газового оборудования сотрудник газовой службы всегда приходит один. Специалисты коммунальных служб никогда не приходят без предупреждения, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Недавно в Банке России (ЦБ РФ) сообщили, что мошенники все чаще стали использовать схему, при которой они ради обмана представляются сотрудниками ЦБ.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что недавно телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян с помощью мессенджеров.

Он уточнил, что схема заключается в том, что жертвам звонят «сотрудники следственных органов» и выведывают их личные данные. Преступники пугают фактом «подделки документов» и попыткой похищения средств жертвы человеком с одинаковой фамилией.