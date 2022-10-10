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В Пентагоне сообщили, что США, Франция, ФРГ и Британия обсудили поддержку Украины

Евгений Белоусов
В мире
В Пентагоне сообщили, что США, Франция, ФРГ и Британия обсудили поддержку Украины
Фото: defense.gov

Представители военных ведомств США, Франции, Германии и Великобритании обсудили поддержку Украины. Об этом в понедельник,10 октября, сообщили в пресс-службе Пентагона.

— Главы делегаций в преддверии встречи министров обороны стран НАТО обсудили широкий спектр вызовов безопасности для альянса, — уточнили в пресс-службе.

Представители на встрече подчеркнули важность единства и уверили в поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности. США представлял замминистра обороны Колин Кал.

Саму встречу организовало военное ведомство Франции, передает РИА Новости.

В этот же день стало известно о взрывах в Киеве и ряде других городов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей стране, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.

Президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам президента, в случае повторения террористических действий на территории России ответы Москвы будут жесткими.

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