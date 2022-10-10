Аренда «однушек» в Москве подешевела на 8 процентов с начала года

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Аренда однокомнатных квартир в Москве с начала года подешевела на 7,5 процента — до 41,6 тысячи рублей в месяц. К такому выводу пришли аналитики портала «Мир квартир», изучив динамику арендных ставок в 70 городах России.

— В столицах по двум типам квартир ставки аренды так и не достигли показателей начала года, и это может говорить о том, что экономическая рецессия в стране началась «с головы», — говорится в пресс-релизе.

Помимо Москвы, отмечается в исследовании, однокомнатные квартиры дешевели в Мурманске (минус 2,5 процента) и Хабаровске (0,9 процента). Однако в целом по России аренда «однушек» за девять месяцев 2022 года подорожала на 13 процентов — до 17,4 тысячи рублей в месяц. Прирост наблюдался в 67 городах страны, сильнее всего — в Чите (плюс 46,4 процента), Владимире (37,9 процента) и Махачкале (36 процента), передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что средний размер ипотеки в Москве составил почти восемь миллионов рублей. Объем выданных ипотечных кредитов составил 104,3 миллиарда рублей. Всего в Москве и области в августе по сравнению с июлем объемы выданных ипотечных кредитов увеличились на 23 процента.