Сотрудник супермаркета в Ярославле ударил ребенка и заставил встать его на колени

Фото: gov.spb.ru

Сотрудники следственного комитета и полиции проверят сообщения о конфликте в супермаркете в Ярославле, где работник бьет мальчика и заставляет его встать на колени и извиняться перед его сыном.

В социальных сетях и СМИ опубликовано видео, где сотрудник магазина бьет мальчика рукой по лицу и заставляет его встать на колени, чтобы извиниться перед его сыном, которого мальчик, по его словам, ударил. Ребенок объясняет, что ударил потому, что тот обозвал его мать. В процессе конфликта сотрудник супермаркета упоминает, что «простил» мальчику кражу, тот соглашается с этим фактом.

Позже в соцсетях появилась вторая видеозапись, где работник магазина извиняется за свой поступок. Он рассказывает, что у него шесть детей, и он их очень любит, передает РИА Новости.

— В социальных сетях распространился ролик с запечатленным на нем конфликтом взрослого мужчины — работника магазина — с несовершеннолетним, которого он ударил рукой по лицу и, заставив встать на колени, требовал принести извинения своему сыну. Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУСК РФ по Ярославской области Щурову А.П. доложить об обстоятельствах произошедшего, — сказано в сообщении СК РФ.

В УМВД по Ярославской области сообщили, что тоже занялись расследованием случившегося. Уточняется, что полиция установила мужчину на видео, которого доставили в отдел полиции для разбирательства.

30 сентября сообщалось, что мужчина, избивший пятилетнего сына в Зеленограде, предстанет перед судом. Инцидент произошел 26 марта 2022 года. Пьяный 35-летний отец несколько раз ударил пятилетнего сына руками и ногами по голове в своей квартире.