Мужчина, избивший пятилетнего сына в Зеленограде, предстанет перед судом

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Мужчина, избивший своего пятилетнего сына в Зеленограде, предстанет перед судом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 30 сентября.

По ее словам, все произошло 26 марта 2022 года. Пьяный 35-летний отец несколько раз ударил пятилетнего сына руками и ногами по голове в своей квартире. Ребенок получил множественные травмы головы. Горе-родитель не попытался оказать своему отпрыску помощь и не вызвал скорую, а только замыл на полу следы крови.

Мужчину остановила мать пострадавшего, которая вызвала врачей, как только узнала о произошедшем. Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему длительное время оказывали помощь. Специалисты квалифицировали полученные пострадавшим травмы как тяжкий вред здоровью.

По данному факту в отношении отца ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Специалисты провели несколько экспертиз, которые показали, что мужчина отдавал отчет своим действиям и понимал их последствия.

Следствие собрало достаточно доказательств причастности обвиняемого к преступлению. Уголовное дело передано для направления в суд.

Еще один случай избиения родителем ребенка произошел в столице. Отец выбил зубы дочери за жалобы на голод.