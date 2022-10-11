Никита Пресняков продолжит зарабатывать в России после отъезда в США

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На прошлой неделе СМИ сообщили, что внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков покинул Россию почти сразу же после объявления частичной мобилизации. Он уехал в Соединенные Штаты, где давно живет его мать Кристина Орбакайте с мужем и дочерью Клавдией.

Пресняков в Москве участвовал в телепроектах, играл в театре, выступал со своей группой Multiverse.

— Выступление группы Multiverse обычно стоит 700 тысяч рублей. Еще 300-400 тысяч — обеспечение технического райдера. Но согласование дат сейчас занимает больше времени, чем обычно. Придется ждать несколько дней, — рассказали в одном из концертных агентств.

Издание KP.ru выяснило, что у звездного наследника в России остался бизнес, который не связан с музыкой. Артист вместе с тещей Викторией Красновой с 2018 года владеют компанией «Нико Спорт», торгующей уличными тренажерами и спортивным инвентарем. Площадки под открытым небом в Сочи, Химках, Мытищах и других городах компания зачастую обустраивает в сотрудничестве с городскими властями по госконтрактам. Так, за три объекта «Нико Спорт» получил от чиновников более 6,5 миллиона рублей. В 2021 году спортивный бизнес принес владельцам рекордный доход: выручка составила 18 миллионов рублей.

Когда Пресняков вернется в Россию — неизвестно. Музыкант на связь не выходит, и семья хранит молчание. Ближайший спектакль «Безымянная звезда» в Московском Губернском театре, в котором он играет с Анной Снаткиной, анонсирован 3 ноября. Однако, артист на сцену не выйдет: его заменит актер из второго состава.

До этого в СМИ сообщалось, что внука Примадонны якобы призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. По данным Пятого канала, повестку ему вручили прямо во время репетиции. Уточнялось, что пиар-директор артиста отказалась от комментариев по данному поводу.

Однако вскоре Пресняков лично опроверг эту информацию, ответив подписчикам в комментариях к новому посту в социальных сетях.