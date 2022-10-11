«Любите людей, а не пиксели»: сексолог рассказал об опасности чрезмерного увлечения фильмами для взрослых

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Чрезмерная любовь к порнографии может вызывать сексуальные нарушения и развитие серьезных комплексов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

По его словам, увлечение порнографией ученые называют порнофилией, которая считается одним из видов зависимостей, как, например, зависимость от наркотиков.

— В какой-то степени порнографию можно назвать цифровыми секс-наркотиками, — заметил Кульгавчук. — Наибольший вред порнография наносит подросткам, детям, у которых еще нет реального опыта, не сформирована сексуальность, искажая их психосексуальное развитие. Все это способствует развитию парафилий (отклоняющегося полового поведения или, как ранее говорили, извращений). Кроме искажения вектора влечения и специфических сценариев, порнография способствует развитию сексуальных комплексов и, как следствие, сексуальных нарушений, таких как синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи у мужчин.

Кроме того, и у взрослых людей порнография может способствовать сексуальной дисгармонии в отношениях, подчеркнул собеседник «ВМ». Так, если человек переходит на «монорежим», партнер становится все менее нужным:

— Суррогат начинает вытеснять настоящую жизнь. Поэтому порнографию можно назвать в какой-то мере своего рода кастрацией. Причем последнее время это касается не только мужчин, но и женщин. Порноконтент с секс-игрушками может заменять сексуальную жизнь в паре. А одинокой женщине помогает, с одной стороны, чувствовать себя не так одиноко в своих грезах, а с другой — не пытаться искать себе кого-то. Ведь сытый не ищет еду.

По словам сексолога, в последние лет 15 к нему чаще стали обращаться люди с подобными проблемами. Это связано с распространением широкополосного, доступного интернета и смартфонов с качественными экранами.

— Важно помнить, что натуральное и настоящее должно быть полезнее и естественнее, чем искусственный суррогат. Любите людей, а не пиксели, — заключил Кульгавчук.