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Приметы и советы

В Саудовской Аравии рассказали, как Соединенные Штаты обманули Зеленского

Юлия Курганова
В мире
В Саудовской Аравии рассказали, как Соединенные Штаты обманули Зеленского
Фото: president.gov.ua

Соединенные Штаты подстрекали Украину стать частью Североатлантического альянса, а когда украинский президент Владимир Зеленский подал заявку на ускоренное вступление в НАТО, Америка отложила ее. Об этом заявила обозреватель издания в Саудовской Аравии Asharq Al-Awsat Савсан аш-Шаер.

— Вашингтон начал подстрекать Киев подать заявку на вступление в НАТО, зная, что Москва не закроет на это глаза. Меркель тогда была против принятия Украины в альянс (она, вероятно, понимала скрытые мотивы американцев), но ее никто не послушал. Киев настаивал на своем, а администрация Байдена его поддерживала, — написала автор материала.

Она подчеркнула, что президент Украины настоял на своем и его выбор обернулся для страны тяжелыми последствиями.

— Недавно Зеленский подал заявку на ускоренное вступление в НАТО, думая, что его примут с распростертыми объятиями, и что в итоге? США ответили, что не время! Серьезно? Разве не они подтолкнули его к вступлению в НАТО? Почему тогда сейчас не время, — подчеркнула Савсан аш-Шаер.

По ее мнению, заявку на вступление в альянс не одобрят в ближайшее время из-за того, что НАТО не хочет идти на прямую конфронтацию с РФ.

10 октября в Пентагоне сообщили, что США, Франция, ФРГ и Британия обсудили поддержку Украины. Представители на встрече подчеркнули важность единства и уверили в поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности.

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