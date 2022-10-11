Синоптики сообщили о ясной и сухой погоде в Москве 11 октября

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Во вторник, 11 октября, в столичном регионе сохранится ясная и сухая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 7–11 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 6–10 градусов тепла.

Ветер будет дуть северный со скоростью 3–5 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Сильный туман ожидается местами в Московской области с 21:00 10 октября до 9:00 11 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Жителям Подмосковья порекомендовали соблюдать осторожность, особенно при переходе улиц и дорог.

Кроме того, в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана.

Синоптик Евгений Тишковец рассказал «Вечерней Москве» о погоде в столице на предстоящей неделе. По его словам, в столичном регионе ожидается комфортная погода с переменной облачностью и небольшими осадками.