Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 11 октября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Московская кольцевая автомобильная дорога Карта всех событий

Вечером 11 октября на ряде столичных дорог прогнозируются затруднения движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до семи баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, — говорится в сообщении.

Жителям столицы посоветовали для экономии времени на дорогу в вечерний час пик пользоваться общественным транспортом.

Для удобства пассажиры могут воспользоваться приложением «Московский транспорт», которое позволит составить мультимодальные маршруты и посмотреть время прибытия транспорта, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что движение на участке в Крестовоздвиженском переулке будет полностью перекрыто 15 и 16 октября в связи с проведением строительных работ.

Также движение перекроют 12 октября на участке Крутицкой улицы перекроют движение транспорта в связи с проведением киносъемок.