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Аналитик объяснила, какую сумму нужно накопить на черный день

Лейла Алиева
Финансы
Аналитик объяснила, какую сумму нужно накопить на черный день
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В связи с экономической нестабильностью россияне стали думать над тем, сколько нужно, что пережить возможную потерю дохода. Об этом сообщила главный аналитик «Совкомбанка» Наталья Ващелюк во вторник, 11 октября.

— Считается, что финансовая подушка безопасности должна быть равна сумме, достаточной для оплаты расходов семьи за три–шесть месяцев. Средства лучше размещать в ликвидные инструменты, например, наличные деньги, банковские накопительные счета или вклады, — отметила она.

По словам аналитика, лучше держать деньги сверх этой суммы для покрытия непредвиденных трат на медицину, авторемонт и так далее. При этом важно обеспечить быструю доступность средств и их сохранность, поэтому сложные схемы инвестиций — не лучший выход для сохранения резервных средств, передает агентство «Прайм».

До этого «Вечерняя Москва» узнала у профессора факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова, как правильно копить средства и в какой валюте лучше сохранять свои сбережения. По его словам, при желании накопить денежные средства следует помнить о древнем правиле: откладывай десятину своего дохода.

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