Врач Шарапова рассказала о причинах возникновения панкреатита

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Заслуженный врач России, профессор, главный врач ГКБ им. В. В. Виноградова и Родильного дома № 4 Ольга Шарапова рассказал о причинах возникновения панкреатита и опасности этой болезни.

Она отметила, что это заболевание может возникнуть как в молодом, так и в пожилом возрасте.

— Причина панкреатита чаще всего в неправильном питании — употреблении острой и соленой пищи, фастфуда, жирной пищи и алкоголя, — отметила Шарапова в комментарии МИР 24.

По словам Шараповой, панкреатит является очень серьезным заболеванием поджелудочной железы и довольно часто приводит к летальным исходам.

О проблемах с поджелудочной говорят следующие симптомы: покалывание слева, вздутие живота, режущая боль в животе и боли тупого характера, температура, икота или отрыжка. В этом случае стоит пройти дополнительное обследование.

Ранее медики сообщили, что с возрастом качество пищеварения снижается. Из-за снижения активности желудочного сока белки, жиры и углеводы хуже усваиваются, формируется недостаток витаминов, передает «Царьград».

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