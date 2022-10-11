Врач Мясников рассказал, как укрепить легкие

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Здоровье органов дыхательной системы зависит от многих факторов. Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников дал россиянам несколько советов, как укрепить легкие.

Во-первых, важно следить за правильной осанкой. Когда человек сутулится, его грудная клетка сужается, что мешает легким полноценно расправиться.

Мясников отметил важность избавления от лишнего веса для сохранения здоровья органов дыхания. Лишний вес мешает человеку дышать полной грудью, что может сказаться на объеме легких. Это может спровоцировать развитие различных болезней дыхательных путей.

Кроме того, можно делать специальную гимнастику для легких, передает ФАН.

До этого Александр Мясников предупредил, что прием препаратов-антиагрегантов, действующим веществом в которых является клопидогрела гидросульфат, может представлять опасность для здоровья. Этой проблемой уже занимаются представители научного сообщества, передает Nation news.

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