Сотрудники ФСБ задержали бывших боевиков из банды Басаева и Хаттаба

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Сотрудники ФСБ задержали бывших боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Об этом стало известно во вторник, 11 октября.

Злоумышленники, которые в 2000 году участвовали в бою с псковскими десантниками на высоте 776, задержали в Томске и Ставропольском крае, сообщили РИА Новости.

Бывших боевиков банды продолжают искать по всей стране. Двоих злоумышленников, которые участвовали во вторжении вооруженного формирования в Дагестан, задержали 20 мая 2022 года. За месяц до этого ФСБ отчитывалась о том, что взяла еще шестерых членов группировки в Санкт-Петербурге и Татарстане.

Также 25 сентября 2021 года силовики задержали двух боевиков, которые в составе банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба в 1999 году совершили ряд нападений на поселения в Дагестане.