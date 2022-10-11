Врач Кутушов пояснил, можно ли готовить на сливочном масле

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Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рассказал, можно ли жарить еду на сливочном масле.

Эксперт пояснил, что у сливочного масла одна из самых низких температур дымления, поэтому жарить на нем можно, но только те продукты, которые не требуют высоких температур. Как только масло перегревается и начинает дымить, в нем начинают вырабатываться канцерогены. Такие вещества могут спровоцировать развитие онкологии.

Чтобы не нанести вред здоровью, при жарке на сливочном масле нужно соблюдать ряд правил.

— Сковороду ставите на маленький огонь, выбирайте качественное масло, кладите его в небольших количествах и выливайте из сковороды, если видите, что оно приобрело коричневый цвет, — пояснил Кутушов в комментарии aif.ru.

Врач добавил, что лучше жарить продукты на растительном масле.

До этого врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала о пользе сливочного масла. Продукт полезен благодаря высокому содержанию линолевой кислоты, благотворно влияющей на состояние кожи. Кроме того, в нем содержится множество других полезных микроэлементов, в том числе калий, кальций, фосфор и магний, передает ФАН.

В идеале каждый человек должен определить со специалистом, какой вариант завтрака будет наиболее полезен именно для него. Однако существуют и общие рекомендации, которых могут придерживаться все. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.