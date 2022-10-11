Песков: Россия намерена эффективно достигать поставленных целей по Украине

Фото: Администрация президента РФ

Россия планирует достигать поставленных целей по Украине результативно и эффективно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 11 октября.

— Нам главное, чтобы не кому-то было хуже. Нам главное, чтобы нам было лучше, поэтому мы должны достигать поставленных целей результативно и эффективно, что, собственно, и происходит, — приводит его слова РИА Новости.

Недавно Песков отметил, что призывы президента Украины Владимира Зеленского о необходимости нанесения по России «превентивных» ударов лишний раз подтверждают необходимость спецоперации. По его словам, такие заявления много могут сообщить и о моральном состоянии самого Зеленского, которое становится все хуже и нестабильнее.

До этого стало известно, что белорусский и российский президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли решение о совместном развертывании региональной группировки войск. В ее основу войдут армия и Вооруженные силы Белоруссии. Формирование группировки уже стартовало три дня назад.