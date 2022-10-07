Песков: Призывы Зеленского только подтверждают правоту решения об СВО

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Призывы президента Украины Владимира Зеленского о необходимости нанесения по России «превентивных» ударов лишний раз подтверждают необходимость спецоперации. Об этом в пятницу, 7 октября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Это лишний раз подчеркивает правоту нашего президента, когда он принимал решение о проведении специальной военной операции, — заметил Песков.

По его словам, такие заявления много могут сообщить и о моральном состоянии самого Зеленского, которое становится все хуже и нестабильнее, передает РИА Новости.

6 октября Зеленский призвал НАТО не ждать, пока Россия применит ядерное оружие, а самим нанести по ней превентивные удары.

Затем украинский президент заявил, что под «превентивными ударами» имел в виду новый санкционный пакет, а также действия, заставляющие Россию покинуть Запорожскую атомную электростанцию.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что использование ядерного оружия в ходе конфликта на Украине может полностью изменить всю суть и природу происходящего.