Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Кремле рассказали, что поставки США систем ПВО Киеву не изменят целей России

Евгений Жуков
Общество
В Кремле рассказали, что поставки США систем ПВО Киеву не изменят целей России
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Поставки Белым домом современных систем ПВО Киеву не изменят целей России, но сделают конфликт «более болезненным» для Украины. Об этом во вторник, 11 октября, рассказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

— Мы вместе с вами вчера узнали о таких намерениях из официальных заявлений по системам ПВО. Еще раз повторяю: это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата, — передает слова представителя Кремля ТАСС.

До этого Песков отметил, что для российской стороны важно, «чтобы не кому-то было хуже» в сложившейся ситуации, а действовать в интересах страны.

Недавно пресс-секретарь президента РФ отметил, что призывы украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости нанесения по России «превентивных» ударов лишний раз подтверждают необходимость спецоперации.

По его словам, такие заявления много могут сообщить и о моральном состоянии самого Зеленского, которое становится все хуже и нестабильнее.

Украина Дмитрий Песков США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Александр Лосото
Александр Лосото

Как снизить цены на здоровье

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Все мнения
О проекте