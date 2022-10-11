В Кремле рассказали, что поставки США систем ПВО Киеву не изменят целей России

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Поставки Белым домом современных систем ПВО Киеву не изменят целей России, но сделают конфликт «более болезненным» для Украины. Об этом во вторник, 11 октября, рассказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

— Мы вместе с вами вчера узнали о таких намерениях из официальных заявлений по системам ПВО. Еще раз повторяю: это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата, — передает слова представителя Кремля ТАСС.

До этого Песков отметил, что для российской стороны важно, «чтобы не кому-то было хуже» в сложившейся ситуации, а действовать в интересах страны.

Недавно пресс-секретарь президента РФ отметил, что призывы украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости нанесения по России «превентивных» ударов лишний раз подтверждают необходимость спецоперации.

По его словам, такие заявления много могут сообщить и о моральном состоянии самого Зеленского, которое становится все хуже и нестабильнее.