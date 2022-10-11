Движение на Филатовском шоссе восстановили после ДТП

Фото: Петр Болховитинов / Вечерняя Москва

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Движение на пересечении Филатовского и Филимоновского шоссе восстановлено после дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 11 октября.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла днем во вторник, 11 октября. В результате столкновения двух автомобилей одна из машин вылетела на тротуар.

Еще одно ДТП произошло во вторник, 11 октября, на юге столицы. Автолюбитель сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.