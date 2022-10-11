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Ростовская область получила новое задание по частичной мобилизации

Георгий Соланович
Общество
Ростовская область получила новое задание по частичной мобилизации
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ростовская область получила новое задание в рамках частичной мобилизации, оно уже выполняется, сообщил губернатор региона Василий Голубев во вторник, 11 октября.

— Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии. За соблюдением всех процедур будут в том числе следить представители военной и областной прокуратуры, которые включены в состав комиссий, — написал Голубев в своем Telegram-канале.

При этом количество человек, подлежащих мобилизации, он не уточнил.

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий участникам спецоперации и членам их семей право на кредитные каникулы. Рассчитывать на подобную поддержку могут граждане, призванные на военную службу по мобилизации, контрактники, а также сотрудники силовых ведомств.

Кроме того, Путин подписал закон, предусматривающий поправки о трудовых гарантиях гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие именно трудовые гарантии получат мобилизованные и их близкие после принятия закона.

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