Патриарх Кирилл вылечился от коронавируса и приступил к работе

Фото: patriarchia.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выздоровел после перенесенного COVID-19 и вернулся к работе. Об этом во вторник, 11 октября, рассказали в пресс-службе Русской православной церкви (РПЦ).

Как говорится в сообщении, святейший патриарх Кирилл вернулся к обычному режиму работы.

— Предстоятель благодарит верующих за горячую молитвенную поддержку в дни болезни, — передается на официальном сайте РПЦ.

30 сентября председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда рассказал, что патриарх Кирилл заразился коронавирусом.

Накануне доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, нужно ли опасаться роста числа заражений, распространяющейся мутировавшей формы «омикрона» — нового варианта COVID-19 «цербер».

Аграновский пояснил, что штаммы группы «омикрон» являются очень заразными, но при этом число смертей т него остается на низком уровне. Специалист также подчеркнул необходимость вакцинации против коронавирусной инфекции.