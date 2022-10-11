Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Патриарх Кирилл вылечился от коронавируса и приступил к работе

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Патриарх Кирилл вылечился от коронавируса и приступил к работе
Фото: patriarchia.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выздоровел после перенесенного COVID-19 и вернулся к работе. Об этом во вторник, 11 октября, рассказали в пресс-службе Русской православной церкви (РПЦ).

Как говорится в сообщении, святейший патриарх Кирилл вернулся к обычному режиму работы.

— Предстоятель благодарит верующих за горячую молитвенную поддержку в дни болезни, — передается на официальном сайте РПЦ.

30 сентября председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда рассказал, что патриарх Кирилл заразился коронавирусом.

Накануне доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, нужно ли опасаться роста числа заражений, распространяющейся мутировавшей формы «омикрона» — нового варианта COVID-19 «цербер».

Аграновский пояснил, что штаммы группы «омикрон» являются очень заразными, но при этом число смертей т него остается на низком уровне. Специалист также подчеркнул необходимость вакцинации против коронавирусной инфекции.

Здоровье Патриарх Кирилл Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Александр Лосото
Александр Лосото

Как снизить цены на здоровье

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Все мнения
О проекте