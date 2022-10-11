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Синоптик рассказал, когда в Подмосковье пойдет первый снег

Георгий Соланович

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Синоптик рассказал, когда в Подмосковье пойдет первый снег
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Первый снег в Московской области пойдет в первые дни ноября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус во вторник, 11 октября.

По его словам, обычно первый снег в Подмосковье выпадает 14–15 октября, однако в этом году сроки сдвинула теплая погода в начале октября.

— Скорее всего, снег пойдет в первой декаде ноября, — сказал Леус в беседе с порталом «Подмосковье сегодня».

Синоптик также отметил, что проявившиеся на этой неделе ночные заморозки в Подмосковье соответствуют погодному календарю.

Накануне в МЧС предупредили о сильном тумане, который прогнозировался местами в Московской области с 21:00 10 октября до 09:00 11 октября. Жителям Подмосковья порекомендовали соблюдать осторожность, особенно при переходе улиц и дорог.

Синоптик Евгений Тишковец рассказал «Вечерней Москве» о погоде в столице на этой неделе. По его словам, в столичном регионе ожидается комфортная погода с переменной облачностью и небольшими осадками. Для середины октября погодные условия в ближайшие семь дней будут довольно теплыми, однако неделя начнется с кратковременных дождей.

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