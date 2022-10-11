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Коронация Карла III пройдет 6 мая 2023 года

Георгий Соланович
В мире
Коронация Карла III пройдет 6 мая 2023 года
Фото: flickr/number10gov

Церемония коронации короля Великобритании Карла III состоится 6 мая 2023 года, сообщили в пресс-службе Букингемского дворца во вторник, 11 октября.

— Церемония коронации пройдет в Лондоне, в Вестминстерском аббатстве, а проводить ее будет архиепископ Кентерберийский (Джастин Уэлби — прим. «ВМ»). В ходе церемонии Его Величество будет коронован вместе с королевой-консортом (Камиллой — прим. «ВМ»), — передает сообщение ТАСС.

Коронация — формальная процедура. Церемония будет скромной, так как Карл III де-факто стал королем Великобритании после смерти Елизаветы II.

Во время коронации, согласно традициям, новый монарх будет восседать на кресле короля Эдуарда со скипетром и державой. На него наденут корону святого Эдуарда, на мероприятии будут присутствовать представители разных религий и общественных групп.

Примечательно, что коронация состоится спустя восемь месяцев после смерти Елизаветы II. Карлу III на момент церемонии будет 74 года. Он станет самым пожилым коронованным монархом в истории Соединенного Королевства.

19 сентября Великобритания простилась с Елизаветой II. После двухнедельных траурных мероприятий гроб с телом монархини захоронили в королевской усыпальнице в Виндзоре. На церемонии прощания было много трогательных моментов. О самых трогательных моментах с похорон королевы — в материале «Вечерней Москвы».

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