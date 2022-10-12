Президент ОАЭ проинформировал Путина о позиции Украины по некоторым вопросам

Фото: Администрация президента РФ

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед Аль Нахайян проинформировал своего российского коллегу Владимира Путина о позиции Украины по некоторым вопросам. Об этом в среду, 12 октября, сообщило госагентство новостей эмиратов WAM.

— ОАЭ заявили о готовности продолжать посреднические усилия вокруг кризиса на Украине, в этой связи президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал президента России Владимира Путина о позиции Украины по некоторым вопросам, — передает сообщение РИА Новости.

Встреча Владимира Путина и Мухаммеда Аль Нахайяна состоялась 11 октября в Санкт-Петербурге. Во время встречи глава российского государства отметил, что отношения между странами являются важным фактором стабильности в регионе.

Он подчеркнул, что обе страны принимают активное участие в работе ОПЕК+. По словам Путина, решения стран объединения не направлены против кого бы то ни было.

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что разрешение текущего конфликта на Украине требует диалога между Москвой и Киевом.

Председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель также предложил провести переговоры между Россией и четырьмя странами Запада в Стамбуле.