Байден пошутил, что стал политиком из-за недостатка квалификации

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Президент США Джо Байден пошутил, что ему не хватило квалификации, чтобы стать пожарным или священником. Именно поэтому он и стал политиком.

— Я рос в Клеймонте, штат Делавэр. Ходил в местную школу святой Розы, напротив была пожарная станция. И все мои приятели стали или пожарными, или полицейскими, или священниками, — рассказал он.

По словам американского лидера, ему не хватило квалификации ни для одной из этих работ, поэтому он пошел в политику, передает РИА Новости.

Поведение американского лидера само все чаще становится предметом шуток и критики со стороны граждан США. Так, в конце сентября Байден в ходе конференции обратился к конгрессвумен Джеки Валорски, которая скончалась в августе.

После этого одна из журналисток попросила пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировать странное поведение президента США. Представитель Белого дома резко осадила журналистку, заявив, что сейчас не ее очередь задавать вопрос. Позднее Жан-Пьер объяснила случай тем, что Байден «постоянно думает о Валорски.