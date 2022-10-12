Байден усомнился в том, что Путин применит ядерное оружие на Украине

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Президент России Владимир Путин вряд ли применит на Украине ядерное оружие. Такое мнение высказал в среду, 12 октября, президент США Джо Байден.

— Я не думаю, что он (Владимир Путин — прим. «ВМ») это сделает, — заявил он.

Тем не менее Вашингтон всерьез обсуждает возможность такого развития событий, добавил американский лидер. Однако Байден отказался раскрыть, какими могут быть последствия для России в случае применения ядерного оружия, передает РИА Новости.

Недавно генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением для НАТО.

До этого он рассказал, что использование ядерного оружия в ходе конфликта на Украине может полностью изменить всю суть и природу происходящего. Он отметил, что риторика о применении ядерного оружия носит «опасный и безответственный» характер. Кроме того, использование подобного вооружения не приведет к победе той или иной стороны, а лишь развяжет ядерную войну, которую нельзя допустить.