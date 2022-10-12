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Приметы и советы

Получившим увечья в ходе СВО мобилизованным предложили выдавать жилье без очереди

Евгений Белоусов
Общество
Получившим увечья в ходе СВО мобилизованным предложили выдавать жилье без очереди
Фото: Pixabay

В Госдуму планируют внести законопроект о выдаче государственного жилья без очереди добровольцам и попавшим под частичную мобилизацию гражданам, которые получили увечья и серьезные заболевания в ходе проведения спецоперации. Об этом в среду, 12 октября, сообщила председатель комитета ГД по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская.

— Люди с тяжелыми формами хронических заболеваний, отдавшие долг Родине, нуждаются в постоянном обеспечении особых нужд и потребностей, в том числе и по постоянному уходу. Именно поэтому они должны быть обеспечены комфортным жильем в подобных случаях, — заявила она.

По словам парламентария, предполагается, что квартиры будут выдавать нуждающимся — например, людям, у которых нет собственного жилья или если его площадь недостаточна. Мера поддержки не будет связана со сроком службы, передают «Известия».

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий поправки о трудовых гарантиях гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации.

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».

Госдума Жилье Мобилизация
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