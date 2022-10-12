Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 12 октября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Московская кольцевая автомобильная дорога Карта всех событий

Вечером 12 октября на ряде столичных дорог прогнозируются затруднения движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до семи баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, — говорится в сообщении.

Жителям столицы посоветовали для экономии времени на дорогу в вечерний час пик пользоваться общественным транспортом.

Для удобства пассажиры могут воспользоваться приложением «Московский транспорт», которое позволит составить мультимодальные маршруты и посмотреть время прибытия транспорта, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Недавно в правилах дорожного движения закрепили секцию под светофором в виде силуэта пешехода и стрелки бело-лунного цвета. Новый сигнал говорит водителю о разрешении на пути его поворота движения пешеходам.

Также правительство утвердило изменения в ПДД, которые предусматривают ряд ограничений для водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.