Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 12 октября

Вечером 12 октября на ряде столичных дорог прогнозируются затруднения движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до семи баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, — говорится в сообщении.
Жителям столицы посоветовали для экономии времени на дорогу в вечерний час пик пользоваться общественным транспортом.
Для удобства пассажиры могут воспользоваться приложением «Московский транспорт», которое позволит составить мультимодальные маршруты и посмотреть время прибытия транспорта, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Недавно в правилах дорожного движения закрепили секцию под светофором в виде силуэта пешехода и стрелки бело-лунного цвета. Новый сигнал говорит водителю о разрешении на пути его поворота движения пешеходам.
Также правительство утвердило изменения в ПДД, которые предусматривают ряд ограничений для водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.