Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Песков сообщил об отсутствии новой волны мобилизации в РФ

Лейла Алиева
Общество
Песков сообщил об отсутствии новой волны мобилизации в РФ
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В России нет новой волны мобилизации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 12 октября.

— Никакой новой волны нет, здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду, — ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости.

Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о новом задании по частичной мобилизации. При этом количество человек, подлежащих мобилизации, он не уточнил.

Недавно президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий участникам спецоперации и членам их семей право на кредитные каникулы. Рассчитывать на подобную поддержку могут граждане, призванные на военную службу по мобилизации, контрактники, а также сотрудники силовых ведомств.

В сентябре Минобороны России предложило награждать отличившихся участников специальной операции на Украине землями в Подмосковье и Крыму. Проект соответствующего указа президента России, подготовленный оборонным ведомством, опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Дмитрий Песков Мобилизация Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте