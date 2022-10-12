Песков сообщил об отсутствии новой волны мобилизации в РФ

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В России нет новой волны мобилизации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 12 октября.

— Никакой новой волны нет, здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду, — ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости.

Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о новом задании по частичной мобилизации. При этом количество человек, подлежащих мобилизации, он не уточнил.

Недавно президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий участникам спецоперации и членам их семей право на кредитные каникулы. Рассчитывать на подобную поддержку могут граждане, призванные на военную службу по мобилизации, контрактники, а также сотрудники силовых ведомств.

В сентябре Минобороны России предложило награждать отличившихся участников специальной операции на Украине землями в Подмосковье и Крыму. Проект соответствующего указа президента России, подготовленный оборонным ведомством, опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.