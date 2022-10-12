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Соцсеть «ВКонтакте» прокомментировала информацию о недавнем сбое

Анастасия Колоскова
Общество
Соцсеть «ВКонтакте» прокомментировала информацию о недавнем сбое
Фото: shutterstock

Пресс-служба социальной сети «ВКонтакте» официально прокомментировала новости о недавнем «падении» сайта, которые стали появляться в среду, 12 октября.

— Отдельные пользователи «ВКонтакте» могли заметить краткосрочную задержку в работе соцсети в течение нескольких минут, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время социальная сеть «работает отлично», передает Telegram-канал «Ньюсач».

До этого сообщалось, что пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «ВКонтакте». Из-за неправильной работы серверов подписчики испытывали проблемы со входом в аккаунт.

26 сентября из магазина приложений App Store пропало мобильное приложение социальной сети «ВКонтакте». Более того, его нельзя обнаружить и по поиску в указанном магазине. Кроме того, из App Store пропал музыкальный сервис «VK Музыка».

Позже Минцифры направило в Apple Inc. соответствующий запрос, обратив особое внимание на социальную значимость и масштаб использования сервисов этого холдинга.

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