Финансист Горяев рассказал, как правильно распределять доходы

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Профессор финансов Российской экономической школы Алексей Горяев рассказал, как планировать траты так, чтобы денег хватало до следующей зарплаты.

По мнению эксперта, финансовый план должен быть максимально гибким с учетом высокой скорости происходящих сейчас изменений. Вследствие разных непредвиденных обстоятельств доходы людей могут существенно упасть, а расходы — вырасти.

Нужно заранее оценить, хватает ли доходов, чтобы покрыть обязательные платежи: за жилье, учебу, обязательства по кредитам. Учесть расходы на еду, одежду, образование детей.

— Нужно четко понимать, где находится необходимый для проживания минимум, а от чего в крайнем случае можно отказаться, — отметил Горяев в комментарии Общественной службе новостей.

Эксперт также посоветовал пересмотреть свои привычки для снижения расходов. Например, можно бросить курить или пересмотреть рацион питания.

Ранее банковский аналитик Наталья Ващелюк рассказала, сколько денег нужно отложить на черный день. Объем отложенных средств должен быть равен расходам семьи за 3–6 месяцев, передает «Царьград».

До этого «Вечерняя Москва» узнала у профессора факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова, как правильно копить средства и в какой валюте лучше сохранять свои сбережения.