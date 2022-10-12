Спасатель Халилов поддержал идею о медицинской подготовке в школах

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Школьники на уроках ОБЖ не получают необходимых знаний, в том числе по оказанию первой медицинской помощи. Об этом заявил аттестованный спасатель, эксперт по выживанию Эдуард Халилов.

— Инициатива отличная, я думаю, что ее уже давно нужно было реализовать. Это важный навык для любого человека — как помочь тому, кто нуждается, — подчеркнул Халилов в комментарии ИА «НСН».

Он отметил, что полностью поддерживает идею о введении начальной медицинской подготовки в школах. По его словам, школьники смогут получить необходимые знания на уроках ОБЖ, но план занятий нужно пересмотреть. Так, считает он, нужно разработать новые материалы, методички, а также продумать, как будут проходить практические занятия.

До этого сенатор Елена Шумилова и Российский Красный Крест выступили с предложением ввести в школьную программу начальную медицинскую подготовку для учащихся 9–11-х классов, передает aif.ru.

Также сообщалось, что в подмосковном лесу прошел учебно-тренировочный день по оказанию первой помощи. Свои умения проверил и корреспондент «Вечерней Москвы».