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Спасатель Халилов поддержал идею о медицинской подготовке в школах

Ирина Игнатенко
Общество
Спасатель Халилов поддержал идею о медицинской подготовке в школах
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Школьники на уроках ОБЖ не получают необходимых знаний, в том числе по оказанию первой медицинской помощи. Об этом заявил аттестованный спасатель, эксперт по выживанию Эдуард Халилов.

— Инициатива отличная, я думаю, что ее уже давно нужно было реализовать. Это важный навык для любого человека — как помочь тому, кто нуждается, — подчеркнул Халилов в комментарии ИА «НСН».

Он отметил, что полностью поддерживает идею о введении начальной медицинской подготовки в школах. По его словам, школьники смогут получить необходимые знания на уроках ОБЖ, но план занятий нужно пересмотреть. Так, считает он, нужно разработать новые материалы, методички, а также продумать, как будут проходить практические занятия.

До этого сенатор Елена Шумилова и Российский Красный Крест выступили с предложением ввести в школьную программу начальную медицинскую подготовку для учащихся 9–11-х классов, передает aif.ru.

Также сообщалось, что в подмосковном лесу прошел учебно-тренировочный день по оказанию первой помощи. Свои умения проверил и корреспондент «Вечерней Москвы».

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