Минобороны: Россия отбила на Купянском направлении атаку двух рот ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России выбили подразделения ВСУ с окраин Кисловки на Купянском направлении. Об этом в среду, 12 октября, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— Активными действиями наших войск и сосредоточенным огнем российской артиллерии украинские подразделения были выбиты с окраин Кисловки, рассеяны и отброшены на исходные позиции, — сказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как уточняется, украинским военным изначально удалось вклиниться в оборону, но позднее они были отброшены с направления. Расположение российских подразделений на переднем крае полностью восстановлено, передает слова Конашенкова Telegram-канал министерства.

До этого стало известно, что около 30 диверсантов, которые пытались проникнуть на Запорожскую АЭС со стороны Днепра, были ликвидированы. По словам врио губернатора региона Евгения Балицкого, украинские войска продолжают попытки проникновения на территорию АЭС, но получают отпор от Вооруженных сил России.