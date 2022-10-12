Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны: Россия отбила на Купянском направлении атаку двух рот ВСУ

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: Россия отбила на Купянском направлении атаку двух рот ВСУ
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России выбили подразделения ВСУ с окраин Кисловки на Купянском направлении. Об этом в среду, 12 октября, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— Активными действиями наших войск и сосредоточенным огнем российской артиллерии украинские подразделения были выбиты с окраин Кисловки, рассеяны и отброшены на исходные позиции, — сказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как уточняется, украинским военным изначально удалось вклиниться в оборону, но позднее они были отброшены с направления. Расположение российских подразделений на переднем крае полностью восстановлено, передает слова Конашенкова Telegram-канал министерства.

До этого стало известно, что около 30 диверсантов, которые пытались проникнуть на Запорожскую АЭС со стороны Днепра, были ликвидированы. По словам врио губернатора региона Евгения Балицкого, украинские войска продолжают попытки проникновения на территорию АЭС, но получают отпор от Вооруженных сил России.

Украина Россия Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте