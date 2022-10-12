Глава Газпрома усомнился в необходимости восстанавливать «Северный поток»

Фото: Администрация президента РФ

Глава государственной корпорации «Газпром» Алексей Миллер усомнился в необходимости восстанавливать «Северный поток». Свое мнение он озвучил в ходе в ходе выступления на Международном форуме «Российская энергетическая неделя» в среду, 12 октября.

— На сегодняшний день надо понимать, что нет ответа на вопрос, как и зачем восстанавливать нитки «Северного потока — 1», если двигатели компрессорной станции «Портовая» находятся в нерабочем состоянии, — цитирует Миллера РИА Новости.

26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока».

После этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», безусловно, выгодны Соединенным Штатам.

По словам президента России Владимира Путина, «Северные потоки» лишены политической подоплеки и являются коммерческим проектом. При этом в рамках контрактов Россия поставляет газ в полном объеме и готова продолжать поставки.