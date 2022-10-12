Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Россия, Москва, Строительный проезд, 5А Карта всех событий

СК проведет проверку по факту гибели человека при пожаре на северо-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 12 октября.

На месте происшествия работают следователи, проводятся действия, направленные на установление полной картины происходящего. Для точного установления причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Пожар, о котором идет речь, случился в среду, 12 октября в гаражном кооперативе по адресу Строительный проезд, 5а. В результате происшествия погиб один человек, мужчина 1967 года рождения.

Еще один пожар произошел на в общежитии на юго-востоке столицы. Из здания были эвакуированы 900 человек.