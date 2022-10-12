«Никогда не говори «никогда»: Ушаков ответил на отказ Зеленского вести переговоры

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Помощник президента России по вопросам внешней политики Юрий Ушаков отреагировал на отказ украинского лидера Владимира Зеленского вести переговоры с Россией.

— Всем известны высказывания Зеленского о том, что он не будет вести переговоры с Путиным. Я в этой связи вспомню известную фразу: никогда не говори никогда, — цитирует Ушакова РИА Новости.

26 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также он выразил благодарность обоим президентам за содействие при обмене военнопленными между Москвой и Киевом.

До этого официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сделал заявление, что разрешение текущего конфликта на Украине требует диалога между Москвой и Киевом.

Председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель также предложил провести переговоры между Россией и четырьмя странами Запада в Стамбуле. По его словам, Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе и достичь решения ряда международных проблем.