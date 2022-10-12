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Сотрудники ФСБ предоствратили теракт в Нижнем Тагиле

Степан Жирнов
Происшествия
Сотрудники ФСБ предоствратили теракт в Нижнем Тагиле
Фото: depositphotos

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Нижнем Тагиле. Об этом стало известно в среду, 12 октября.

Известно, что по подозрению в подготовке теракта задержали и заключили под стражу выходца с Украины. По данным РИА Новости, злоумышленник планировал устроить атаку на местное здание военкомата.

В других регионах сотрудники ФСБ также предотвратили несколько терактов. В Брянской области задержали преступника, который собирался атаковать один из региональных транспортных узлов. Террорист был отправлен в СИЗО.

А в Московской области сотрудники ведомства задержали злоумышленника, который провез в регион ПЗРК «Игла». Момент задержания попал на видео.

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