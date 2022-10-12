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Bloomberg: Белый дом рассматривает введение полного запрета на алюминий из России

Евгений Жуков
В мире
Bloomberg: Белый дом рассматривает введение полного запрета на алюминий из России
Фото: whitehouse

Белый дом изучает возможность введения полного запрета на алюминий из России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом в среду, 12 октября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным собеседников, Вашингтон рассматривает три варианта развития событий: полный запрет на импорт, повышение пошлин или введение санкций против компании «Русал».

В издании также отметили, что любое из указанных решений будет иметь последствия для глобального рынка алюминия, поскольку потребители в Соединенных Штатах и других странах будут ускоренно искать замену сырью из России. Подчеркивается, что Россия занимает второе место в мире по производству алюминия, уступая в объемах лишь Китаю.

До этого обозреватель Bloomberg Джек Фарчи рассказал, что санкции Лондонской биржи металлов против горнорудной промышленности России могут стать потрясением для мировой металлургической индустрии.

Кроме того, он напомнил, что на территории Российской Федерации находится четыре процента мировых запасов меди, пять процентов алюминия и около девяти процентов никеля.

Санкции Россия США Металлургия
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