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Годовая инфляция в России замедлилась до 13,36 процента

Георгий Соланович
Экономика
Годовая инфляция в России замедлилась до 13,36 процента
Фото: Unsplash

Инфляция в годовом выражении в России, по данным на 10 октября, замедлилась до 13,36 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития в среду, 12 октября.

— На неделе с 4 по 10 октября 2022 года инфляция составила 0,03 процента. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться — до 13,36 процента год к году, — отмечается в документе.

В министерстве отметили, что цены на продовольственные товары увеличились на 0,05 процента. При этом рост цен на плодоовощную продукцию замедлился до 1,1 процента, а стоимость других продовольственных товаров снизилась на 0,06 процента.

Цены на непродовольственные товары на неделе с 4 по 10 октября не изменились, стоимость электро- и бытовых приборов снизилась на 0,21 процента, а строительных материалов упала на 0,22 процента.

Стоимость туристических услуг в свою очередь выросла на 0,05 процента. В Минэкономразвития пояснили, что это связано с ростом цен на авиабилеты на внутренние рейсы.

7 октября в Росстате сообщили, что после трех месяцев дефляции в России зафиксировали инфляцию в сентябре в размере 0,05 процента в месячном выражении.

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