«Гранд Сервис Экспресс» назначит три поезда из Москвы в Крым с ноября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Оператор железнодорожных пассажирских перевозок «Гранд Сервис Экспресс» назначил три поезда из Москвы в Крым на период с 1 ноября до начала весны. Об этом в среду, 12 октября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

В межсезонье на полуостров будут курсировать девять поездов по восьми маршрутам. Три поезда будут отправляться из Москвы: № 27/28 Москва — Симферополь — на ежедневной основе, № 165/166 Москва — Симферополь — каждый день с 30 октября, а рейс № 91/92 Москва — Севастополь будет курсировать через день, но с 1 ноября будет появляться в расписании ежедневно.

Кроме того, начнут функционировать рейсы из Санкт-Петербурга, Перми, Омска, Адлера и других городов России, передает Telegram-канал компании.

До этого в РЖД сообщили, что поезд № 137/138 Москва — Самара — Оренбург начнет курсировать до Орска и изменит нумерацию на № 31/32 с 11 декабря.

Уточняется, что в первый рейс поезд № 31/32 Орск — Москва отправится из Москвы 11 декабря, а из Орска — 13 декабря. Он будет ходить ежедневно, а остановки предусмотрены в Рязани, Рузаевке, Сызрани, Самаре, Оренбурге и других городах.