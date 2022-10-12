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Украинские войска нанесли удар американскими ракетами по Белгородской области

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Украинские войска нанесли удар американскими ракетами по Белгородской области
Фото: depositphotos

В Сети появилась информация, что украинские силы впервые произвели обстрел городов Белгородской области американскими противорадиолокационными боеприпасами AGM-88 HARM.

По информации канала «Военный осведомитель» в Telegram, на ранее размещенных местными жителями снимках видны обломки американских ракет. На одном из снимков была заметна маркировка BSU-59/B, характерная для подвижного корпусного стабилизатора вышеуказанных боеголовок.

В публикации сказано, что подобный инцидент в очередной раз показывает, что украинские войска не ограничивают себя в применении западных вооружений для нанесения ударов по территории России.

По предварительным данным, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в воздухе перехватили и сбили все ракеты, направленные с территории Украины. В результате обстрела никто не пострадал.

Накануне средства ПВО сбили в Калужской области неопознанный беспилотный летательный аппарат, в результате чего он был уничтожен. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Украина ПВО Белгородская область США Ракеты
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