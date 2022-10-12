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Приметы и советы

Губернатор Калужской области сообщил о сбитом в небе над регионом беспилотнике

Егор Провоторов
Происшествия
Губернатор Калужской области сообщил о сбитом в небе над регионом беспилотнике
Фото: Минобороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в среду, 12 октября, сбили в Калужской области неопознанный беспилотный летательный аппарат, в результате чего он был уничтожен. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

На своем канале в Telegram глава области написал, что обломки беспилотника упали в безлюдной местности. Он заметил, что пострадавших в результате инцидента нет, ущерба гражданской инфраструктуре также нет.

Шапша кроме того указал, что средства ПВО надежно закрывают воздушное пространство над Калужской областью.

Минувшей ночью член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о том, что в областном центре Запорожья, находящемся под контролем Украины, снова слышны взрывы и работает система ПВО.

Накануне утром Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву областном центре Запорожья уже прогремело как минимум 16 взрывов. На территории сработала система ПВО.

Калужская область ПВО Беспилотники
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