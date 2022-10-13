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Православная церковь 16 октября почитает память священномученика Дионисия Ареопагита.

На Руси верили, что в этот день разгуливают злые духи, которые любят мучить людей и насылают на них болезни и сглаз. Так называемая осенняя лихорадка могла проникнуть под одежду или залететь соринкой в глаз, а человек мог даже не заменить этого.

Наши предки, спасаясь от «лихорадки», носили в кармане осиновую кору — ее считали оберегом. В избе от нечистой силы помогало уберечься осиновое полено.

На Дениса Позимнего от дурного глаза также пытались уберечься и с помощью лука, чеснока, редьки и соли. По поверью, редька с солью выедают все злые слова, которые написаны на бумаге, а запах чеснока и лука отпугивал нечисть.

Поэтому 16 октября женщины раскладывали по дому зубчики чеснока, а в блюда добавляли побольше лука. Кроме того, в этот день старались избегать людей «с дурным глазом» — на Руси к таким относили кареглазых или черноглазых.

Приметы погоды:

На Дениса обычно ждали первого мороза.

Если этот день выдался теплым, то раньше Артемьева дня (2 ноября) мороз не ударит.

Если в зайцах много жиру — зима будет долгая и студеная.

Если кроты в свои норы много соломы и жнивья наносили — зимняя пора будет суровой.

Если полевая мышь в землю на винограднике зарывает виноградные гроздья — предстоящая зима будет холодной и затяжной.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как спастись от болезней 16 октября

Именины отмечают: Денис, Иван, Павел, Петр, Феодосия, Ядвига.